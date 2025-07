Nachtcafé am 04.07.2025

1 Moderator Michael Steinbrecher präsentiert das "Nachtcafé". Foto: SWR/Bettina Müller

Wenn die Kinder ausziehen, bleibt für viele Eltern eine plötzliche Leere zurück – zwischen Aufbruch, Sinnsuche und Neuanfang. Das Nachtcafé widmet sich diesem Wendepunkt im Leben mit bewegenden Geschichten und ehrlichen Gesprächen.











Link kopiert



Thema der Sendung: Eltern allein zu Haus – wenn Kinder ausziehen

Wenn die Kinder ausziehen, verändert sich alles. Plötzlich ist das Haus still, Routinen brechen weg, Aufgaben verschwinden. Für viele Eltern beginnt damit eine Phase, die zwischen Aufbruch und Leere schwankt. Die einen entdecken neue Freiheiten, neue Leidenschaften – oder sich selbst. Andere kämpfen mit der plötzlichen Ruhe, mit dem Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden. Die Sendung widmet sich heute diesem oft unterschätzten Wendepunkt im Leben und fragt: Was bleibt, wenn die Kinder gehen – und was entsteht neu?