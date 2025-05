1 Im SWR Talk-Klassiker trifft Moderator Michael Steinbrecher spannende Gäste, die ihre bewegenden Geschichten erzählen – emotional, spannend und mitten aus dem Leben. Foto: SWR/Bettina Müller

Berühmt werden – Traum oder Zufall? Im Nachtcafé spricht Michael Steinbrecher mit Gästen, die alle ihren eigenen Weg ins Rampenlicht gefunden haben – und darüber, was echter Ruhm heute noch bedeutet.











Thema der Sendung: Was heißt hier berühmt?

Berühmt zu sein – für viele ein Traum, für manche ein Zufall, für andere harte Arbeit. Doch was bedeutet es eigentlich, berühmt zu sein? In einer Welt, in der Likes, Follower und virale Clips mitunter mehr wiegen als Talent oder Ausdauer, stellt sich die Frage: Wie wird man heutzutage ein Star – und was macht echten Ruhm überhaupt aus? In der aktuellen Ausgabe von Nachtcafé diskutiert Michael Steinbrecher mit spannenden Gästen, die alle auf ganz unterschiedliche Weise ins Rampenlicht gerückt sind. Vom TV-Kommissariat bis zur Bestsellerliste, vom Reality-Format bis zur internationalen Musikbühne – sie alle erzählen, was es heißt, berühmt zu sein, welchen Weg sie gegangen sind und welchen Preis sie womöglich dafür zahlen mussten.