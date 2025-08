1 Moderator Michael Steinbrecher präsentiert das "Nachtcafé". Foto: SWR/Bettina Müller

Wie viel Kraft hat die Liebe wirklich, um Hürden wie Altersunterschiede, kulturelle Differenzen oder gesellschaftliche Normen zu überwinden? Im Nachtcafé erzählen beeindruckende Gäste von ihren persönlichen Erfahrungen – emotional, inspirierend und authentisch.











Thema der Sendung: Grenzenlose Liebe?

Liebe ist ein universelles Gefühl, das keine Regeln kennt – so heißt es zumindest. Doch wie grenzenlos ist die Liebe wirklich? Kann sie tatsächlich sprachliche Hürden, kulturelle Unterschiede oder große Altersunterschiede überwinden? Was passiert, wenn gesellschaftliche Normen oder gar Gesetze der Liebe im Weg stehen? Und wie bleibt die Liebe stark in Zeiten von Krisen, Schicksalsschlägen oder im Angesicht des Todes? In der heutigen Sendung Nachtcafé sprechen Menschen, deren Liebesgeschichten außergewöhnlich sind, über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit einer Liebe, die sich über Grenzen hinwegsetzt.