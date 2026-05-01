Wenn Kinder flügge werden, verändert sich auch das Leben der Eltern grundlegend. Das Nachtcafé beleuchtet Chancen, Krisen und neue Wege nach dem Auszug.
Thema der Sendung: Eltern allein zu Haus – wenn Kinder ausziehen
Wenn Kinder ihr Elternhaus verlassen, beginnt oft ein neues Kapitel – für beide Seiten. Während die jungen Erwachsenen ihre Unabhängigkeit entdecken, stehen Eltern vor der Aufgabe, ihren Alltag neu zu strukturieren. Für manche eröffnet sich die Chance, lang gehegte Träume zu verwirklichen, andere geraten in eine Phase der Orientierungslosigkeit oder erleben das sogenannte Empty-Nest-Syndrom.