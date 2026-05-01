Wenn Kinder flügge werden, verändert sich auch das Leben der Eltern grundlegend. Das Nachtcafé beleuchtet Chancen, Krisen und neue Wege nach dem Auszug.

Wenn Kinder ihr Elternhaus verlassen, beginnt oft ein neues Kapitel – für beide Seiten. Während die jungen Erwachsenen ihre Unabhängigkeit entdecken, stehen Eltern vor der Aufgabe, ihren Alltag neu zu strukturieren. Für manche eröffnet sich die Chance, lang gehegte Träume zu verwirklichen, andere geraten in eine Phase der Orientierungslosigkeit oder erleben das sogenannte Empty-Nest-Syndrom.

Das „Nachtcafé“ wird am Freitag, 01. Mai 2026, um 22 Uhr im SWR ausgestrahlt. Wiederholungen folgen am Samstag, 02. Mai, um 10:05 Uhr im hr sowie um 11 Uhr im SWR. Eine weitere Ausstrahlung ist am Sonntag, 03. Mai, um 6 Uhr im SR zu sehen. Es handelt sich bei der Ausgabe um eine Wiederholung aus dem Juli 2025.

Die Gäste des Abends

Franziska Hohmann , zog bereits als Kind von ihrer depressiven Mutter weg

, zog bereits als Kind von ihrer depressiven Mutter weg Manuela Hüttner , nach dem Auszug ihres Sohns litt sie am Empty Nest Syndrom

, nach dem Auszug ihres Sohns litt sie am Empty Nest Syndrom Ulrike und Christoph Brandner , erfüllten sich nach dem Auszug der Kinder einen Traum

, erfüllten sich nach dem Auszug der Kinder einen Traum Greta Silver , ließ sich erst scheiden, als die Kinder aus dem Haus waren

, ließ sich erst scheiden, als die Kinder aus dem Haus waren Katharina Kornmann , liebt das Leben in der Großfamilie mit vier Generationen unter einem Dach

, liebt das Leben in der Großfamilie mit vier Generationen unter einem Dach Olaf Jacobsen-Vollmer, Paar- und Familientherapeut

Was ist das Nachtcafé?

Das „Nachtcafé“ zählt zu den bekanntesten Talkformaten im deutschen Fernsehen. Die Sendung läuft seit 1987 im SWR und widmet sich gesellschaftlichen Themen, die viele Menschen betreffen – oft aus einer sehr persönlichen Perspektive.

Im Mittelpunkt stehen Lebensgeschichten, Erfahrungen und unterschiedliche Sichtweisen der Gäste. Dabei geht es nicht um schnelle Schlagabtausche, sondern um ausführliche Gespräche, die Hintergründe beleuchten und Raum für Emotionen lassen.

Moderiert wird die Sendung aktuell von Michael Steinbrecher. Ziel des Formats ist es, komplexe Themen verständlich zu machen und Denkanstöße zu liefern – häufig mit einem Fokus auf Alltagserfahrungen, Beziehungen und persönliche Wendepunkte.