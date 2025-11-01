Mini-Picasso im „Nachtcafé“: Kind (4) verblüfft Kunstwelt – Eltern zu Gast in SWR-Sendung

Der vierjährige Laurent Schwarz aus Bayern fasziniert die Kunstwelt mit seinen Gemälden. Wie die Familie damit umgeht? In der SWR-Sendung „Nachtcafé“ geben die Eltern Einblick.
Er war gerade einmal zwei Jahre alt, als er begann, die internationale Kunstszene zu begeistern: Der kleine Laurent Schwarz aus Bayern wird als „Jahrhunderttalent“ gefeiert. Was in einem Familienurlaub begann, hat sich zu einer erstaunlichen Erfolgsgeschichte entwickelt. Seit Laurent dort erstmals zum Pinsel griff, vergehe kaum ein Tag, an dem er nicht malt, beschreiben seine Eltern. In seinem kleinen Atelier entstehen farbenfrohe, abstrakte Werke, die längst nicht mehr nur die Wände des Elternhauses schmücken. Sammler aus aller Welt bieten teils sechsstellige Summen für die Arbeiten.