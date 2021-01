Nachtbürgermeister in Stuttgart

1 Wenn wieder getanzt werden darf, sollen sich künftig zwei Manager ums Nachtleben kümmern. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Gleich zwei Manager sollen sich ums Stuttgarter Nachtleben kümmern. Für eine der beiden Stellen präsentieren sich 34 Kandidaten im Netz. Das Publikum darf auswählen.

Stuttgart - Die Aufgabe ist anspruchsvoll: Deshalb sollen sie sich auch zwei Menschen teilen. Die Stadt Stuttgart und das Popbüro haben zwei Stellen ausgeschrieben, deren künftige Inhaber sich mit dem Nachtleben der Stadt beschäftigen sollen.

Die eine Stelle ist bei der Wirtschaftsförderung der Stadt angesiedelt. Eine dreistellige Zahl an Bewerbungen ist eingegangen, wer nach einem klassischen Verfahren mit Gesprächen eingestellt wird, soll künftig zwischen den Akteuren des Nachtlebens und den Beamten der Verwaltung für gegenseitiges Verständnis sorgen und als Lotse durch den Ämterdschungel dienen.

Wer für die zweite Stelle gekürt wird, darf sich künftig Nachtmanager nennen und soll in die Öffentlichkeit wirken, Verständnis für die Belange der Clubbetreiber, Musikszene und Veranstalter wecken und für deren Anliegen werben, aber auch vermitteln, wo es Probleme gibt, etwa durch Lärm, Dreck und Drogen.

27 Männer und sieben Frauen stehen zur Wahl

34 Kandidaten stehen dafür zur Wahl, darunter zahlreiche Veteranen des Stuttgarter Nachtlebens. 27 Männer sind es und sieben Frauen. „Leider haben sich nicht viele Frauen beworben“, bedauert Walter Ercolino, Leiter des Popbüros.

Sie alle werben auf der Webseite des Popbüros für sich, dort kann man von diesem Montag an auch abstimmen. Bis zum 25. Januar darf gewählt werden. Die ersten fünf kommen in die nächste Runde, dort kann der Kreis erweitert werden. Eine Jury kann fünf weitere Bewerber für die nächste Runde nominieren. In dieser Jury sitzen Mitglieder des Clubs Kollektiv, des Gemeinderats, der Stadtverwaltung, der Dehoga, der Allianz für ein sicheres und lebendiges Stuttgart, des Popbüros und der Wirtschaftsförderung.

Am 13. Februar präsentieren sich die Erwählten der Öffentlichkeit und der Jury. Ein Trio bleibt übrig, aus dem nach Vorstellungsgesprächen Anfang März der Nachtmanager oder die Nachtmanagerin erwählt wird.