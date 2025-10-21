Nacht vor Allerheiligen: Die besten Halloween-Partys in Stuttgart

Livemusik, Drag-Performances, Kostümwettbewerbe und gruselige Stimmung: In Stuttgart wird schon bald Halloween gefeiert. Wir haben die besten Partys rausgesucht.
Spinnennetze, furchtbare Masken, blutige Macheten, XXL Süßigkeitentüten: Auch in Stuttgart ist die alljährliche Halloween-Zeit angebrochen. Am 31. Oktober wurden einst böse Geister vertrieben – jetzt sind sie zurück und feiern mit Indie-Klassikern, Bingo, Techno und Drag-Performances in den Clubs der Stadt. Ihr wollt mitfeiern? Wir haben die coolsten Events rausgesucht.