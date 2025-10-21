Nacht vor Allerheiligen: Die besten Halloween-Partys in Stuttgart

Livemusik, Drag-Performances, Kostümwettbewerbe und gruselige Stimmung: In Stuttgart wird schon bald Halloween gefeiert. Wir haben die besten Partys rausgesucht.

Spinnennetze, furchtbare Masken, blutige Macheten, XXL Süßigkeitentüten: Auch in Stuttgart ist die alljährliche Halloween-Zeit angebrochen. Am 31. Oktober wurden einst böse Geister vertrieben – jetzt sind sie zurück und feiern mit Indie-Klassikern, Bingo, Techno und Drag-Performances in den Clubs der Stadt. Ihr wollt mitfeiern? Wir haben die coolsten Events rausgesucht.

Das mexikanische Fest der Toten im Wizemann Am Vorabend von Allerheiligen feiert Stuttgart den Día de los Muertos mit Kraftpaule im Wizemann. Mit Livemusik von Los Skeleteros, Tanz, Comedy, Kostümwettbewerb und traditioneller Ofrenda wird mexikanische Kultur lebendig. Dazu gibt’s Tacos, Drinks und das Mexican Lager „Guadalupe“.

Party mit Zeitreise-Potenzial im Goldmark’s

Die Come As You Are! Party ist für alle gedacht, die den feinen Klang der 90er vermissen. Im Goldmark's stehen Punkrock-, Alternative- und Indie-Klassiker von den Toten auf. Ob Hits von Linkin Park, Franz Ferdinand oder gar The Police – ab 21 Uhr gibt es hier viele Partyklassiker aus den 90er auf der Tanzfläche zu hören.

Tanz mit dem Teufel

In der Anderthalb-Bar steht Halloween ganz im Zeichen lateinamerikanischer Rhythmen. Beim Halloween Special Latino Mix legt DJ Anderson Salsa- und Latinmusik auf und sorgt für tanzbare Stimmung. Der Einlass beginnt um 18 Uhr.

Die größte Party Stuttgarts

Auf dieser beliebten Party im SI-Centrum wird ab 21:30 Uhr ordentlich gefeiert. Euch erwarten fünf Ebenen für jeden Musikgeschmack, ein Welcome Shot für Gäste, die vor 20:30 Uhr da sind und ein Fotostand für die kleinen Erinnerungen. Mit dem VIP-Ticket hat man eine kürzere Warteschlange und Zutritt zu einem exklusiven Bereich.

Bingonacht im Kostüm in der Uhu Bar

Wo gibt es mehr Spaß und gute Laune als bei einem Spieleabend? Am 31. Oktober hostet die Uhu Bar ein Halloween Special. Es gibt Musik, ein schauriges Bingo mit Gewinnen und eine Drag-Performance von May B. Ann Weirdo.

Tanzen bis zum Umfallen im 7Grad

Beim Noche Reggaeton kriegt ihr die volle Ladung Reggaeton und Latin, sowie Hip-Hop und R’n’B. Auf zwei Floors werden Igorito und Yohenkwart ab 23 Uhr im 7Grad das Publikum einheizen.

Verrückte Musik mit Horror-Visuals im Romy S.

Auf der Bad Taste Halloween Show im Romy S. tanzt man zur Musik ab und lässt sich gleichzeitig von den großen Leinwänden hypnotisieren. Die Horror-Videokunst von Vikamin wird auf riesigen Bildschirmen ausgespielt, wie auf einem Festival. Einlass ist um 23 Uhr.

Halloween im Perkins Park

Zwei Floors. Fünf DJs. Im Perkins Park Stuttgart wird es an Halloween schaurig. Von Reggaeton bis Brazilian House ist hier ab 22 Uhr alles dabei, was das Partyherz begehrt.

Grusel-Beats bei Mindshift auf Fridas Pier

Hier wird’s ungeheuerlich. Bei Mindshift sollen gleich vier DJs für die ultimative Techno-Mischung über den Abend hinweg sorgen. Es legen Altinbas, Mathys Lenne, SHDW auf Fridas Pier auf. Der Eintritt ist ab 23 Uhr, für alle, die mutig genug sind.