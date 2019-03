1 In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Foto: dpa

Bald soll die Zeitumstellung zwar abgeschafft werden, doch in der Nacht auf Sonntag wird noch einmal auf Sommerzeit gewechselt: Die Uhren werden eine Stunde vorgestellt.

Berlin - In der Nacht zum Sonntag beginnt wieder die Sommerzeit. Um 2 Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt, die Nacht ist also eine Stunde kürzer. Die Sommerzeit wurde zur Energieeinsparung 1980 in Deutschland eingeführt.

Kritikern zufolge sind dadurch entstehende Energiespareffekte allerdings kaum nachweisbar, auch wird bei Menschen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie vorübergehenden Schlafstörungen berichtet. Die bevorstehehende Zeitumstellung dürfte eine der letzten sein: Das Europaparlament sprach sich am vergangenen Dienstag für eine Abschaffung der Umstellung ab dem Jahr 2021 aus.

Die EU-Staaten sollen der EU-Kommission bis April 2020 mitteilen, welche Zeit sie dauerhaft beibehalten wollen - die Normal- oder die Sommerzeit.