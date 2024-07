Nachruf: Wengerter-Urgestein Fritz Currle ist verstorben

1 Im Mai 2022 pflanzte Fritz Currle in Hamburg einen neuen Weinberg an. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Als einer der Gründer des Weindorfs brachte Fritz Currle den Stuttgarter Wein in die Stadtmitte – und bis nach Hamburg. Bei der Kommunalwahl erhielt er immer so viele Stimmen, dass es auch vom letzten CDU-Listenplatz noch in den Gemeinderat reichte.











Link kopiert



Minutenlang klatschten die Stuttgarter Stadträte, als sich Fritz Currle im Februar aus dem Stuttgarter Gemeinderat verabschiedete. „Sie haben sich stets vom letzten Platz der Wahlliste nach vorn gearbeitet“, sagte der Erste Bürgermeister Fabian Mayer in seiner Laudation bewundernd. Zwei Jahrzehnte lang habe Fritz Currle sich in der CDU-Fraktion „für die Belange der Landwirtschaft, des Naturschutzes und des Tourismus stark gemacht“. Die Bereiche lassen sich auch unter einer Überschrift zusammenfassen: Der Stuttgarter Wein war seine Herzensangelegenheit. Wahlkampf musste er deshalb keinen betreiben. Denn in seiner Uhlbacher Besenwirtschaft Dreimädelhaus und auf dem Weindorf war er immer ganz nah an den Stuttgartern dran. Am Mittwoch ist Fritz Currle im Alter von 80 Jahren verstorben.