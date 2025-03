Nachruf: Ursula Schwab ist gestorben

1 Mancher nannte Ursula Schwab die „Grande Dame der Stuttgarter Modewelt“. Foto: Caroline Holowiecki

Ihr Name war vor allem Modeinteressierten in Stuttgart ein Begriff. Bis 2023 führte sie ein Geschäft in Sillenbuch.











Ihr Leben war die Mode. Nun ist Ursula Schwab gestorben. Ihr Name war vor allem Modeinteressierten in Stuttgart ein Begriff, mancher nannte sie gar die „Grande Dame der Stuttgarter Modewelt“. 1993 eröffnete die gelernte Lithografin in ihrem Reprostudio an der Hasenbergsteige ihre erste Boutique namens „Die Etage“. Wenig später zog Ursula Schwab ins Bohnenviertel und führte dort einen kleinen Laden für italienische und französische Schuhe. Ein zweites Schuhgeschäft an der Calwer Straße kam 1997 hinzu. 2000 machte sie in Sillenbuch auf. Im Verlauf der Jahre gab es noch Läden an der Sophienstraße und im Breuningerland Sindelfingen.