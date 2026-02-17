Nachruf: Trauer um Rainer Klesch aus Filderstadt

Rainer Klesch ist überraschend gestorben. Der Chef der Plattenhardter Bäckerei Kurfess hat mit nur 45 Jahren einen Schlaganfall erlitten und ist am 12. Februar gestorben. Das teilt seine Schwester Susanne Klesch auf Anfrage unserer Zeitung mit. Mit ihr hat Rainer Klesch die traditionsreiche Bäckerei gemeinsam betrieben. 2023 feierte der Betrieb seinen 200. Geburtstag. Er besteht in der siebten Generation. Laut der Filderstädter Ortschronik ist die Bäckerei Kurfess die älteste noch bestehende Familienbäckerei der Stadt.

Mit Rainer Klesch verlieren Filderstadt und insbesondere Plattenhardt einen rührigen und allseits beliebten Macher. Er war nicht nur Geschäftsführer der Bäckerei Kurfess und Caterer. Im Jahr 2018 hat er im historischen Fabrikgebäude an der Uhlbergstraße in Plattenhardt seine Klescherei aufgemacht, eine Eventlocation. Der als Ausflugsziel beliebte Kiosk mit Biergarten am Uhlbergturm, den er seit dem Frühjahr 2023 gemeinsam mit seinem Kompagnon und besten Freund Lutz Stelzer betrieben hat, war sein drittes Standbein. Entsprechend bekannt war Rainer Klesch im Ort. Bei Facebook drücken viele, viele Menschen ihre Trauer und ihr Mitgefühl aus. „Er war herzlich, freundlich, hilfsbereit und immer gut drauf“, heißt es dort unter anderem.

Bäckerei Kurfess und der Kiosk am Uhlbergturm laufen weiter

Der Betrieb der Bäckerei Kurfess ist laut Susanne Klesch durch den plötzlichen Tod des jüngeren Bruders nicht gefährdet, die laufe auf ihren Namen. Die Klescherei werde indes aufgegeben. Der Kiosk am Uhlbergturm werde nach aktuellem Stand durch den Geschäftspartner weitergeführt. Wann die Trauerfeier für den Verstorbenen sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Laut Susanne Klesch sollen die Details zu gegebener Zeit in einer Anzeige im Amtsblatt der Stadt Filderstadt bekannt gegeben werden.