Nachruf: Trauer um Architekt Michael Balz

Das Wohnen in Häusern mit rechten Winkeln war nicht das Ding des Architekten Michael Balz

Der Architekt und Schöpfer des Stettener Theaters unter den Kuppeln hatte eine Vorliebe für runde Wohnformen. Kürzlich ist er mit 89 Jahren gestorben.











Das Wohnen und Leben in Häusern mit rechten Winkeln und Kanten war nicht das Ding des Architekten Michael Balz. Architekturschulen wie der Bauhaus-Bewegung konnte er entsprechend wenig abgewinnen: „Weißenhof find’ ich doof“ – diesen Spruch hat er gerne gepflegt in Anspielung auf die Stuttgarter Weißenhof-Siedlung. Balz bevorzugte runde Wohnformen. Und hat damit einen eigenen Weißenhof geschaffen, freilich viel bescheidener, als das die Bauhäusler in den 1920er Jahren auf dem Killesberg taten: Von Balz ist das Theater unter den Kuppeln in Stetten auf den Fildern und daneben sein Wohnhaus. Kurz vor Weihnachten ist Balz mit 89 Jahren friedlich eingeschlafen, so das Theater in einer Mitteilung. Jetzt war die Bestattung.