1 Rolf „Ise“ Iseler ist im Alter von 74 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Foto: Andreas Weise

Ludwigsburg - Der in Ludwigsburg und weit über den Kreis hinaus bekannte Musiker und Kulturförderer Rolf „Ise“ Iseler ist mit 74 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Musikfreunden war der Bassist unter anderem als Mitglied der Band „The Birds“ bekannt, die in den Sechzigern ihre Anfänge hatte. Anschließend war Iseler Teil der „Shatters“, die bis 1999 bestanden, und der Nachfolgeband „Old Shatters“. Zuletzt griff „Ise“ für „The-Beat-Union“ in die Saiten. Der Industriekaufmann und Textiltechniker war Geschäftsführer der Union Special in Möglingen, mit deren Nähmaschinen die Stoffbahnen zusammengenäht wurden, mit denen Christo den italienischen Iseosee verpackte. In Ludwigsburg engagierte sich Iseler für das Sommertheater, das Scala bliebauch dank seiner Hilfe erhalten. Mit Alf List und Horst Tögel hatte er sich 2007 zusammengetan, um die Institution zu retten. Iseler war Mitbegünder der Scala GmbH und bis zu seinem Tod Gesellschafter.