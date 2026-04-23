Nachruf: Mascha Riepl-Schmidt erzählte über Geschichten die Geschichte der Frauenbewegung

Mascha Riepl-Schmidt, eine Expertin der Frauengeschichte in Stuttgart, ist verstorben. Wie die Persönlichkeiten, über die sie schrieb, wollte sie den Mund aufmachen.
Der kräftige Rosaton seines Rückens fällt im Bücherregal auf. Relevant bleibt das Buch „Wider das verkochte und verbügelte Leben“ aus vielen Gründen. Seine Autorin Mascha Riepl-Schmidt hat darin mehr als 20 Biografien von Stuttgarterinnen versammelt, über die sich die Geschichte der Frauenbewegung erzählen und verstehen ließ. Von der 1759 geborenen Malerin Ludovike Simanowiz bis zur Ausdruckstänzerin Grete Breitkreuz ging der Blick zurück, war aber immer auch nach vorn gerichtet, um jungen Frauen Wege zu weisen. Was lässt sich von anderen lernen? Verkochen und verbügeln sollte keine ihr Leben mehr unfreiwillig.