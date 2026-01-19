Vaihingen/Enz trauert um den Ehrenbürger und früheren Oberbürgermeister Heinz Kälberer – einen Menschen, für den Heimatverbundenheit und der Blick über den Tellerrand zusammengehörten.
Politiker, ganz gleich ob in der Welt oder in einem Dorf zu Hause, brauchen ein ausgeprägtes Talent zum Weitblick. „Wisset Se“, hat der damalige Vaihinger Oberbürgermeister Heinz Kälberer einige Monate vor dem Ausscheiden aus seinem Amt gesagt, „wenn mr so weitermachet, send eines Tages die Käferle wichtiger als die Bedürfnisse der Menschen“.