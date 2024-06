Nachruf: Fredl Fesl ist tot: D’ Welt hat an Vogel

1 Der Liedermacher Fredl Fesl Foto: dpa/Matthias Balk

Melankomiker und ein echter Freak: Zum Tod des bayerischen Sängers, Volksmusikanten und Verskunstschmieds Fredl Fesl, der am Dienstag im Alter von 76 Jahren gestorben ist.











Häuslaign, Fredl Fesls langjähriger Wohnort, liegt hinter Mühldorf im Landkreis Altötting, hundert Kilometer von München entfernt. Es ist gerade noch Oberbayern, aber schon fast Niederbayern, wo Fesl 1947 in Grafenau geboren wurde. Aufgewachsen ist Fesl dann in Mittelfranken, in Greding im Altmühltal. Später zogen seine Eltern mit ihm und den drei Geschwistern nach München. Außer Schwaben, wo er später aber natürlich auf seinen Tourneen hinkam, steckte also biografisch ziemlich viel Bayerntopographie in Fredl Fesl, der mit dem Wort Unikum nur sehr unzureichend beschrieben ist.