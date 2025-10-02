Nachruf: Ehemann von Fellbachs OB Gabriele Zull verliert den Kampf gegen den Krebs

Martin Zull ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Der Ehemann von Fellbachs Rathauschefin stand für Optimismus und Begeisterungsfähigkeit.
Ein Trauerfall in der Familie von Oberbürgermeisterin Gabrielle Zull löst in Fellbach große Anteilnahme aus. Martin Zull, Ehemann der Rathauschefin und Vater des gemeinsamen Sohns Paul, ist am vergangenen Samstag verstorben. Der lebensfrohe Franke, beruflich unter anderem als Lehrer für Klavierunterricht bei der Pop-Music-School in Fellbach engagiert, wurde 64 Jahre alt.