Nachruf Christian Rottler: Der Stuttgarter Musiker „Rotte“ ist ausgezogen, das Scheitern zu lernen

Der Stuttgarter Musiker und Autor Christian „Rotte“ Rottler hat Haltung als Bewegung verstanden. Jetzt ist er viel zu früh gestorben.
Christian Rottler ist tot. Er selbst hätte wahrscheinlich am ehesten mit einem Schulterzucken auf diese Nachricht reagiert. Weil er sich selbst nicht so wichtig genommen hat. Seine Kunst dafür umso mehr. Und den Rest der Welt natürlich. Nun ist da schon wieder einer weniger von diesen Menschen, von denen es eh schon viel zu wenige gibt. Die echt sind, gnadenlos und manchmal anstrengend echt. Aber echt. Immer echt.