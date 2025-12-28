Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere verließ sie das Filmgeschäft, widmete sich dem Tierwohl und wurde als Rassistin verurteilt. Nun ist Brigitte Bardot mit 91 Jahren gestorben.
Das Cover Nummer 252 vom 8. Mai 1950 der französischen Magazin-Ikone „Elle“ bringt den entscheidenden Wendepunkt im Leben der 15-jährigen Brigitte Bardot. Regisseur Marc Allégret will einen Film drehen, lädt Bardot ein und Roger Vadim, damals Allégrets Assistent, später selbst Regisseur, soll mit ihr Probeaufnahmen machen. Die beiden beginnen eine leidenschaftliche Affäre. Aus dem Film wird nichts, dafür heiraten Bardot und Vadim drei Jahre später. Der erste berühmte Film entsteht: „Und ewig lockt das Weib“ (1956), aufgrund der offenen Erotik damals ein Skandalfilm.