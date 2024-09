Nachruf auf Luca Böck: Das Restaurant Da Capo war sein Kindheitstraum

1 Ein leidenschaftlicher Jäger: Luca Böck servierte im Da Capo auch das von ihm geschossene Wild im Herbst. Foto: privat

Als „Herzensmensch“ und „Supergastgeber“ wird Luca Böck beschrieben. Seit dem Frühjahr 2023 führte er das Da Capo im Kulturpark Berg im Stuttgarter Osten. Bei einem Brand in dem Gebäude kam er ums Leben. Er wurde nur 32 Jahre alt.











Link kopiert



Bei seiner Eröffnungsrede im Da Capo konnte Luca Böck einen großen Bogen schlagen. Schließlich kannte er das Restaurant seit seiner Kindheit. Er ist im Kulturpark Berg im Stuttgarter Osten aufgewachsen. Im November 2022 hat er es übernommen, aufwendig renoviert, mit einer neuen Bar und einer neuen Inneneinrichtung ausgestattet. Im Frühjahr darauf startete er mit dem Betrieb. „Es war mein Kindheitstraum“, sagte er in der Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“, die im Juli im Fernsehen lief. Im Da Capo ist Luca Böck in der Nacht zum 2. September bei einem Brand ums Leben gekommen. Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache dauern noch an. Er wurde nur 32 Jahre alt.