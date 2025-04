Nachruf auf Franziskus: Der unvollendete Papst

1 Papst Franziskus bei einer Audienz vor seinem Krankenhausaufenthalt Anfang Februar 2025. Foto: AP/Andrew Medichini

Am Ostersonntag tritt Papst Franziskus noch auf dem Petersplatz in Rom auf, nun ist er gestorben. Franziskus geht als Papst der Armen und Papst der Herzen in die Geschichte ein. Sein Stil war vorbildhaft, sein Wirken aber bleibt unfertig.











Nur neun Monate ist Jorge Mario Bergoglio Papst, da kürt ihn das „Time“-Magazin zur Person des Jahres. Der Argentinier habe in kurzer Zeit „die Wahrnehmung und die Ausrichtung einer der größten Institutionen der Welt“ verändert, so die Begründung. Wohl wahr. Der Theologe aus Buenos Aires mischt die Kirche auf, kaum dass er am 13. März 2013 zum 266. Papst gewählt ist. Der damals 76-Jährige lässt sich den roten Umhang mit dem Hermelinbesatz und das goldene Kreuz für das Oberhaupt der Katholiken nicht umlegen. Stattdessen tritt er im einfachen Weiß auf die Loggia des Petersdoms. Er wählt den Namen Franziskus. Auch das eine Provokation. Schließlich hatte der heilige Franz von Assisi die reiche Machtkirche des Mittelalters herausgefordert. Die Zehntausenden in Rom sowie die Millionen vor den Bildschirmen grüßt Franziskus mit einem bescheidenen Buonasera. Da spürt die Welt: In der römisch-katholischen Kirche wird vieles anders werden.