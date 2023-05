10 Mach’s gut, Nika (hier im Einsatz als EM-Orakel unserer Redaktion 2016). Foto: Schall/cf

Dieser Text ist mit Tränen geschrieben. Fast 15 Jahre lang war Labrador-Dame Nika Teil unserer Familie. Dies ist der ganz persönliche Abschied von einem einzigartigen Lebewesen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Es sieht alles aus wie immer. Am Eingang steht der Korb mit ihren gesammelten Stofftieren eines langen und erfüllten Hundelebens. Auch das Hundebett steht noch da, wo es immer stand in den mehr als 14 Jahren. Alles sieht an diesem Donnerstagmittag aus wie immer. Aber Nika kommt nicht.