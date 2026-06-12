Nachruf auf David Hockney: Der Maler der Farben und der Abgründe

Lange Zeit galt David Hockney als technisch brillanter, aber auch etwas naiver Chronist des allzu süßen Lebens. Das war zu kurz gedacht. Er war einer der ganz Großen.
Sommer, Sonne, Hockney. Mit chlorblauen Swimmingpools, quietschgelben Sprungbrettern und Palmen, die schnurstracks zum Himmel wachsen, erweiterte der lange Zeit bekannteste und erfolgreichste britische Künstler des 20. Jahrhunderts die Pop Art um das Genre der Landschafts- beziehungsweise Architekturmalerei. Lange waren die Wahlheimat wie die Bildwelt des Malers David Hockney in Kalifornien zu suchen, sodass manche kunstgeschichtlichen Handbücher schon dazu übergegangen waren, ihn ganz der amerikanischen Kunst zuzuordnen. Bis er seine Staffelei eines Tages doch wieder in den regnerischen Wäldern East Yorkshires aufbaute.