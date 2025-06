Nachrichtenlegende in neuer Show: Promi Taste: Sat.1 bringt Jan Hofer zum Kochen

Nachrichtenlegende in neuer Show

1 Die Stars der Sendung "Promi Taste", die nächstes Jahr ausgestrahlt wird. Foto: Joyn / Benedikt Müller

Der ehemalige Nachrichtensprecher Jan Hofer ist einer der Teilnehmer von "Promi Taste". Nächstes Jahr wird er in der Show mit elf anderen Stars zu sehen sein.











Nach ARD und RTL zieht es Nachrichtenlegende Jan Hofer (75) nun zu Sat.1. Der ehemalige Star der "Tagesschau" und "RTL Direkt" wird dort in der Promi-Version der Kochshow "The Taste" auftreten, wie der Sender nun bekannt gab. Dabei trifft der Nachrichtensprecher erneut auch auf Martina Voss-Tecklenburg (57). Mit der ehemaligen Fußballtrainerin war er zuletzt schon gemeinsam in dem RTL-Format "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" zu sehen.