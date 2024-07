Nachrichten im Gruppenchat: Shannen Doherty ist tot: So reagierten die Beverly Hills-Stars

1 Tori Spelling, Brian Austin Green, Gabrielle Carteris, Ian Ziering und Jennie Garth (obere Reihe, v.l.n.r.) gehörten genauso zum Hauptcast von "Beverly Hills, 90210" wie Jason Priestley, Shannen Doherty und Luke Perry (untere Reihe, v.l.n.r.). Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire

Am 13. Juli starb Shannen Doherty im Alter von 53 Jahren an Krebs. Ihre "Beverly Hills, 90210"-Kollegen sind von dem Verlust schwer getroffen. Sie tauschten nach dem Bekanntwerden Nachrichten im Gruppenchat aus, berichtet Jennie Garth.











Link kopiert



Die "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin Jennie Garth (52) hat die erste Folge ihres Podcasts nach dem Tod von Shannen Doherty (1971-2024) aufgenommen und ihrer einstigen Kollegin gewidmet. In "I Choose Me with Jennie Garth" sprach sie über die Reaktionen ihrer Co-Stars auf die traurige Nachricht am 13. Juli.