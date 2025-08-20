Nachrichten für Geflüchtete: „Amal“ soll mit KI wachsen

Das Nachrichtenportal für Geflüchtete, „Amal“, bekommt eine Millionenförderung. Was mit dem Geld vom Bamf geplant ist, erzählt Redaktionsleiterin Julia Gerlach.
Die Abschiebung einer afghanischen Erzieherin aus Hessen nach Litauen, die Fortführung eines Antiquariats in Berlin, ein Prozess in Frankfurt, ein Überfall in der Hauptstadt, Austausch mit Menschen unter Israels Beschuss in Teheran und Damaskus oder das Porträt von Muhammad Al-Muhammad, dem jungen Syrer, der die Messerangreiferin am Hamburger Bahnhof im vergangenen Mai gestoppt hat.