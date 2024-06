Auch wenn nicht ganz klar ist, wann die Bahn die Brücke über den Neckar bei Bad Cannstatt aufgibt, mangelt es nicht an Ideen, was danach aus dem Bauwerk werden könnte.

Sie hat mehr als 100 Jahre auf dem Buckel und nur noch eine überschaubare Restlaufzeit in ihrer jetzigen Funktion: die Rosensteinbrücke, auf der in Bad Cannstatt Züge und S-Bahnen den Neckar überqueren. Im Zuge von Stuttgart 21 ist parallel dazu eine neue Brücke entstanden, das bisherige Bauwerk verliert mit der Inbetriebnahme des neuen Bahnknotens seine Funktion.

Bauingenieur berichtet

Was aus der Brücke einmal werden soll, ob sie erhalten bleibt oder doch abgerissen wird, wird mal mehr und mal weniger intensiv diskutiert. Nun bringt der Schwäbische Heimatbund das Thema wieder ins Gedächtnis. Bei einem Vortrag spricht der Bauingenieur Frank Schächner vom Ingenieurbüro sbp Schlaich Bergermann Partner über Konzepte für eine künftige Nutzung der Bahnbrücke und wie ein Zugang zum Neckar möglich sein könnte. Die Veranstaltung am Donnerstag, 27. Juni, in der Geschäftsstelle des Schwäbischen Heimatbundes, Weberstraße 2, beginnt um 18 Uhr.