Nachlass einer Stuttgarter Legende: Wolfgang Dauner – Musikerleben im Zeichen des Experiments

Die Württembergische Landesbibliothek verfügt über den Nachlass des Stuttgarter Musikers Wolfgang Dauner – und präsentiert diesen Schatz erstmals in einer großartigen Ausstellung.
Wie passt der Mensch Wolfgang Dauner, der zwischen Wildheit und Ordnung seinen Weg fand und der „Im Wendekreis des Steinbocks“ ein spannendes Musikerleben führte, das ihn zu einem herausragenden deutschen Jazzmusiker, zu einem großen Sohn Stuttgarts machte – wie passt so einer in die Ausstellungskästen einer Bibliothek?