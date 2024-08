Nachhaltigkeitspreis in Stockholm: Kronprinzessin Victoria: Im Wasser-Print-Kleid zur Preisverleihung

1 Kronprinzessin Victoria bei der Preisverleihung für Nachhaltigkeit in Stockholm. Foto: getty/Iwi Onodera / Getty Images

Kronprinzessin Victoria von Schweden erschien in einem blauen Outfit zu Preisverleihung für Nachhaltigkeit in Stockholm. Das auffällige Muster des Kleides erinnerte an Wasser.











Was ziehe ich nur an? Auf diese Frage hat Kronprinzessin Victoria (47) für ihren Auftritt am Mittwoch bei einer Preisverleihung für Nachhaltigkeit in Stockholm die perfekte Antwort gefunden. Die schwedische Thronfolgerin strahlte in ihrem eleganten, meerblauen Ensemble, als sie bei der Verleihung des Junior Water Prize im Stockholmer Waterfront Congress Centre auftrat. Bei der Veranstaltung werden Jugendliche geehrt, die sich für Wasser- und Umweltfragen interessieren.