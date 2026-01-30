Nachhaltigkeit: Mit Gurkenwasser gegen die Glätte

In Niederbayern und am Münchner Flughafen nutzt der Winterdienst das Abfallprodukt einer Firma – und spart so tonnenweise Streusalz.
Wenn es eisglatt auf den Straßen ist, dann riecht es mitunter recht säuerlich. So ist das zumindest in Städten und Gemeinden in Niederbayern sowie am Münchner Flughafen. Denn dort sind die Wagen der Straßenmeistereien nicht mit herkömmlichem Streusalz unterwegs, um die Fahrbahnen sicher zu machen und eisfrei zu bekommen – sondern mit einer Flüssigkeit, die man vereinfacht als Gurkenwasser bezeichnen kann.