Die Stadt Ludwigsburg beteiligte sich an einer landesweiten Aktion. 39 Teams machten in Ludwigsburg mit.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ludwigsburger Schritte-Challenge hatten einen Monat lang Zeit, möglichst viele Wege zu Fuß zurückzulegen. Die Aktion begann am 1. Oktober und endete am 29. Oktober. Am Mittwoch stellte die Stadt die Ergebnisse vor.

An der landesweiten Aktion beteiligten sich 600 Teams aus 29 Kommunen in Baden-Württemberg. Zusammen machten sie 1,27 Milliarden Schritte – das entspricht einer Entfernung bis zum Mond und wieder zurück, so die Stadt Ludwigsburg. An der Initiative in Ludwigsburg nahmen 39 Teams teil. Sie legten gemeinsam insgesamt 230 000 Schritte zurück.

Motivation für den Alltag

Das Team „Höhners“ legte in Ludwigsburg durchschnittlich die meisten Schritte zurück. Die zwei Freundinnen Annegret Heinze und Margit Wünsch gingen durchschnittlich 14 065 Schritte pro Tag. Ihre Teilnahme an der Challenge habe die beiden Gewinnerinnen dazu motiviert, auch im Alltag noch mehr zu Fuß zu gehen – sei es auf dem Weg zur Arbeit, in der Freizeit oder bei alltäglichen Erledigungen.

Bürgermeister Sebastian Mannl (links) und Fachbereichsleiter Matthias Knobloch (rechts) mit den beiden Siegerinnen Annegret Heinze und Margit Wünsch. Foto: Stadt Ludwigsburg

Als Anerkennung für ihre Leistung überreichten Bürgermeister Sebastian Mannl und Matthias Knobloch, der Leiter des Fachbereichs Nachhaltige Mobilität, den beiden Frauen einen Gutschein für den Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt. „Das Ergebnis des Siegerinnen-Teams zeigt, wie einfach es sein kann, mehr Wege zu Fuß zurückzulegen“, so Knobloch.

Laufen ist gesund

Ziel der Aktion war es, das Laufen als gesunde, nachhaltige und gemeinschaftsfördernde Mobilitätsform in den Vordergrund zu stellen. Die Schritte-Challenge soll im nächsten Jahr erneut stattfinden, kündigte Bürgermeister Sebastian Mannl an. Organisiert wurde die Aktion von der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW).