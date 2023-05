1 Am Ludwigsburger Bahnhof gibt es sowohl am Haupt- als auch am Westausgang eine Regio-Rad-Station. Nur leihen will die Räder selten jemand. Foto: Simon Granville

Freiberg am Neckar schafft das Angebot mit den Leihrädern wegen mangelnder Nachfrage wieder ab. Droht das in anderen Städten und Gemeinden auch?









Das Urteil könnte man durchaus als vernichtend bezeichnen: Das Angebot von Regio-Rad sei schön und gut, einen Versuch war es wert, aber weitermachen möchte man auf keinen Fall. Zu wenig Kunden, zu wenig Fahrten. Da waren sich die Verwaltung und eine Mehrheit im Gemeinderat inFreiberg am Neckar grundsätzlich einig. Deshalb steigt die Stadt zum Herbst aus dem Angebot aus und macht Gebrauch von einem Sonderkündigungsrecht. Die beiden Stationen am Bahnhof und am Rathaus werden abgebaut.