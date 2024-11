Nachhaltige Katzenstreu: Stuttgart bekommt die „Grüne Katze“

Stuttgart will bekanntlich bis 2035 emissionsfrei sein. Die Mitarbeiter der Stadt beackern dafür ganz unterschiedliche Baustellen. Unter anderem gibt es in der Landeshauptstadt inzwischen die bundesweit erste kommunale Bioökonomiestrategie ; Ziel ist es, den Ressourcenverbrauch zu verkleinern, indem Kreislaufsysteme entstehen. Die Stuttgarter von umweltfreundlicherer Katzenstreu zu überzeugen, ist dabei eine der 22 Maßnahmen.

Jury entschied sich für Stuttgart

Damit sticht Stuttgart offenbar europaweit hervor, wie Michael Behnke verlautbart. Er ist der Sprecher der Umwelt- und Klimaschutzinitiative Cats for Future, die in diesem Jahr erstmals den Preis „Grüne Katze“ vergeben hat. „Aus der Vielzahl der eingegangenen Vorschläge und Einsendungen hat sich die Jury einstimmig für Stuttgart entschieden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Foto: privat

Würde in alle deutschen Katzenklos pflanzliche statt mineralische Streu geschüttet werden, ließen sich laut Cats for Future 550 000 Tonnen CO2 im Jahr einsparen. Zudem fielen 630 000 Tonnen weniger Abfall an. Zumindest in Stuttgart soll das Ganze nun vorangetrieben werden. Vom Preis „Grüne Katze“ fühle man sich motiviert, sagt Florian Sorg, Beauftragter der Stadt Stuttgart für Kreislaufwirtschaft.

Seit diesem Jahr werden mit der „Grünen Katze“ Menschen, Maßnahmen, Institutionen, Ideen, persönliches Engagement und innovative Einfälle gewürdigt, die sich für mehr Nachhaltigkeit in der Haustierhaltung einsetzen.