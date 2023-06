1 Anke Höller, die Umwelt- und Energiemanagerin von Porsche (rechts), erläutert die Vorteile der Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Motorenwerks. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Porsche und Daimler drosseln den Ausstoß von Treibhausgas in der Produktion, doch Umweltschützern ist dies zu wenig. Der Reinigungsgerätehersteller Kärcher spannt auch die Auszubildenden für die Suche nach Sparmöglichkeiten ein.









Stuttgart - Das Flachdach einer Autofabrik ist normalerweise nicht besonders interessant. Doch Anke Höller will unbedingt zeigen, was auf dem Dach des vor sechs Jahren gebauten neuen Motorenwerks von Porsche in Zuffenhausen zu sehen ist. In luftiger Höhe zeigt die Umwelt- und Energiemanagerin, wie der Autobauer mit einer Fotovoltaikanlage eigenen Strom erzeugt.