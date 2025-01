Nachhaltige Hochzeiten im Rems-Murr-Kreis: Weddingplanerin ohne Schnickschnack, dafür mit Verantwortung für die Umwelt

1 Brautpaare statt Schüler: Die frühere Gymnasiallehrerin Anna Strunk liebt ihre neue Tätigkeit als Hochzeitsplanerin. Foto: privat

Anna Strunk hat es nicht so mit Tüll und Spitze. Dass sich die Waiblingerin trotzdem als Hochzeitsplanerin selbstständig gemacht hat und darin aufgeht, liegt daran, dass sie es liebt, zu organisieren. Ihr Ziel: Paaren ein perfektes Fest bescheren.











Die Entscheidung hat sie sich nicht leicht gemacht. Anna Strunk hat lange überlegt, abgewogen und wahrscheinlich auch die eine oder andere Pro-und-Contra-Liste geschrieben – denn Listen sind einfach voll ihr Ding. Weil sie so gerne plant, organisiert und dabei den Überblick be- und die Fäden in der Hand hält, hatte sie auf der Pro-Seite schlussendlich deutlich mehr Stichworte als beim Contra und wagte den Schritt weg von ihrem bisherigen Beruf als Gymnasiallehrerin hin zur Selbstständigkeit als Hochzeitsplanerin. „Es war auf jeden Fall ein längerer und schleichender Prozess, bis ich mir wirklich sicher war, aber seit ich das erste Mal davon gehört hatte, ging mir das Thema einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und ich brauchte einen Tapetenwechsel.“