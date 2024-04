Nachhaltige Freude in Fellbach

1 Wer seine Börse mit Geld und Papieren verloren hat, hofft, dass sich ein ehrlicher Finder meldet. Eine Fellbacherin hat diese schöne Erfahrung gemacht. Foto: dpa/Federico Gambarini

Avanelle Dieterich aus Fellbach möchte sich bedanken: Jemand hat ihr verloren gegangenes Portemonnaie gefunden und dann persönlich nach Hause gebracht. Dabei hatte sie noch gar nichts vermisst. Es ist eine berührende Geschichte.











Es gibt sie auch noch in diesen angespannten Zeiten – diese herzerwärmenden Momente, die einen an das Gute im Menschen glauben lassen. Ein freudiges Lachen ist immer wieder zu hören, wenn Avanelle Dieterich über ihr glückliches Erlebnis berichtet, an dem sie die Leserinnen und Leser unserer Zeitung teilhaben lassen möchte. „Ich habe mich unheimlich gefreut, auch darüber, dass es wirklich noch ehrliche Menschen gibt“, hatte sie unserer Redaktion geschrieben. Avanelle Dieterich hat ihre Geschichte auf Nachfrage gerne ein bisschen ausführlicher erzählt.