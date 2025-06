Nachhaltig Reisen: Traumhafte Kreuzfahrt: Und was ist mit der Umwelt?

1 Ein Kreuzfahrtschiff in der Bucht von Kotor in Montenegro. Foto: galitskaya/iStock via Getty Images

Kreuzfahrten sind weltweit beliebter denn je, obwohl sie eine enorme Belastung für die Umwelt darstellen. Warum die Folgen weit über CO2-Emissionen hinaus gehen.











Die Kreuzfahrtbranche boomt. Mehr als 30 Millionen Menschen reisen jährlich per Schiff über die Weltmeere - auf der Suche nach Erholung, Komfort und exotischen Zielen. Doch kaum eine andere Urlaubsform ist so umweltschädlich. Kreuzfahrten verursachen hohe Emissionen, verschmutzen Meere und überfordern Hafenstädte. Was die schwimmenden Städte in vielerlei Hinsicht zu einem ökologischen Albtraum macht.