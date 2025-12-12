Egal ob Spielzeuge, Autositze, Fahrräder oder Hobbyequipment: Der Alltag mit Kindern erfordert ständig neue Anschaffungen. Alles zu kaufen kann aber ganz schön ins Geld gehen, gerade bei Kindersachen, die oft nur vorübergehend genutzt werden. Warum also nicht ausleihen? Damit schonen Eltern nicht nur den Geldbeutel und sparen wertvollen Stauraum, sondern handeln auch nachhaltig. Wir stellen vier Leihangebote für Eltern in und um Stuttgart vor, die den Familienalltag erleichtern.

Die Bibliothek der Dinge: Von der Töpferscheibe bis zur PS5 Wildtier-Kamera, Töpferscheibe oder ein Kindermikroskop gefällig? Bevor man teure und oft nur selten benötigte Gegenstände anschafft, ist es ratsam, sie ausgiebig zu testen. Genau das ermöglicht die Bibliothek der Dinge, die in der Stuttgarter Rathauspassage im Stadtzentrum liegt. Gegen eine Gebühr von 2,50 Euro und mit einem gültigen Bibliotheksausweis können Familien hier auf eine wahre Schatzkammer zugreifen: Hochwertige Objekte wie eine PlayStation 5 oder ein Heimplanetarium lassen sich hier für zwei Monate ausleihen. Bibliothekarin Margarete Helmut (23) erklärt die Philosophie hinter dem Konzept: „Wir haben Dinge im Bestand, die entweder sehr teuer sind oder die man nur selten nutzt. Ziel ist es, dem Überkonsum entgegenzuwirken, indem man die Dinge erst einmal ausprobieren kann, damit sie später nicht ungenutzt zu Hause rumliegen.“ Der Erfolg gibt der Idee recht: Die Nachfrage ist enorm, viele Dinge sind oft Wochen im Voraus vorbestellt. Es empfiehlt sich daher, die Verfügbarkeit vorab im Online-Katalog der Dinge zu prüfen. Wegen dieses großen Anklangs soll die Bibliothek der Dinge im kommenden Jahr weiterwachsen. Die Neuanschaffungen umfassen nicht nur hochpreisige Dinge, sondern auch solche, die man nur einmal benutzt, wie etwa einen VHS-Digitalisierer zur Rettung alter Familienvideos. Auch das Angebot für Kinder wird größer: „Zu den Neuzugängen zählen viele Outdoor-Spiele wie Leitergolf oder ein XXL Vier-Gewinnt Spiel. Sie sind super für Kindergeburtstage“, so Helmut.

Bibliothek der Dinge, Rathauspassage 2, Stuttgart Mitte, Mo-Fr 11-13 + 14-17 Uhr; zum Katalog gelangen Sie hier.

Margarete Helmut hat in der Bibliothek der Dinge in der Rathauspassage viele Outdoor-Spiele für Kinder parat, hier zeigt sie die Boccia-Kugeln. Foto: Jovanna Imalski

Mobil mit Kind dank Kindersitzvermietung

Ein Beispiel, bei dem Ausleihen nicht nur Geld spart, sondern unter Umständen auch die Sicherheit betrifft, ist die Kindersitzvermietung „Minime“. Wer mit Baby oder Kleinkind nur wenig Auto fährt und dennoch einen Kindersitz benötigt, kann diesen im Fachgeschäft für Autokindersitze in Esslingen ausleihen. Die Miete ist praktisch für Familien, die in Stuttgart zu Besuch sind oder für eine Reise einen Autositz für Wohn- oder Mietwagen brauchen und kostet 35 Euro pro Woche. Mit der Leihschalen-Aktion haben werdende Eltern außerdem die Möglichkeit, eine Babyschale für den ersten Heimweg auszuleihen. Zwei Wochen später kann dann eine Babyschale passend zur Körperform des Kindes ausgewählt werden. So werden Fehlkäufe vermieden, die im schlimmsten Fall die Sicherheit beeinträchtigen. „Viele Eltern wissen gar nicht wie wichtig es ist, die Babyschale vor dem Kauf auszuprobieren“, sagt Jasmin Pantas (43), Inhaberin von „Minime“. Dies sei nicht nur für die bequeme Sitzposition des Kindes, sondern auch für die korrekte Sicherung im Auto entscheidend. Das Leih-Angebot umfasst zudem Liegewannen für längere Autofahrten und Tragehilfen sowie spezielle Sicherheitsgurte für Flugreisen.

Minime, Esslinger Str. 51, Altbach (Kreis Esslingen), Termine auf Anfrage.

Jasmin Pantas von Minime in Esslingen vermietet Kinderautositze, Babyschalen, Sicherheitsgurte und mehr. Foto: Jasmin Pantas

Mamahaus: Bewegungselemente zum leihen

Gerade Eltern von Kleinkindern mit ausgeprägtem Bewegungsdrang kennen das Problem: Das Kind zieht sich an Schränken und Schubladen hoch oder versucht, auf wackelige Möbelstücke zu klettern. Besonders in den kalten Wintermonaten ist es eine Herausforderung, diesem Drang gerecht zu werden, wenn ein Ausflug ins Freie nicht immer möglich ist. Hier setzt das Mamahaus an: Bei Inhaberin Desiree Behrens (38) können Familien hochwertige Bewegungselemente wie Kletterdreiecke, Bögen, Rutschen und Krabbeltunnel ausleihen. Die verschiedenen Elemente sind für Kinder ab sechs Monaten geeignet und fördern die motorische Entwicklung. Behrens arbeitet dabei nach der Pickler-Pädagogik, die davon überzeugt ist, dass Kinder in einem sicheren Freiraum selbstständig und im eigenen Tempo ihre Fähigkeiten entwickeln können.

Anstatt diese hochpreisigen Elemente einzeln anzuschaffen, können Eltern sie beim Mamahaus mieten und alle vier Wochen flexibel gegen neue Teile tauschen, die der aktuellen Entwicklungsphase des Kindes entsprechen. Eine Miete kostet jeweils 30 Euro für drei Wochen. Die Übergabe und Rückgabe erfolgen unkompliziert im Stuttgarter Süden im Heusteigviertel. Behrens bietet den Eltern dabei die nötige Flexibilität: Verleih und Rückgabe finden auch abends oder am Wochenende statt.

Mamahaus, Alexanderstr. 100, Stuttgart-Süd, Angebot und Verleih über die Website.

Im Mamahaus von Desiree Behrens gibt es Bewegungselemente wie Kletterdreiecke, Bögen und Rutschen für die motorische Entwicklung. Foto: LICHTGUT

Unterwegs auf dem Stuttgarter Rössle

Ein E-Lastenrad ist praktisch, aber die Anschaffungskosten sind hoch. Um allen Stuttgartern die Nutzung zu ermöglichen, ohne direkt tief in die Tasche greifen zu müssen, bietet die Stadt das E-Lastenrad-Vermietprogramm „Stuttgarter Rössle“ an. Das Besondere daran ist, dass sich die Kosten an den finanzielle Mitteln der Familie orientieren. Je nachdem, ob eine Bonuscard+Kultur, eine FamilienCard oder keine soziale Leistung vorliegt, variiert die monatliche Miete zwischen 20 und 55 Euro. Die Mietdauer beträgt mindestens sechs Monate.

Speziell für einkommensschwache Familien bietet die Stadt zusätzlich den Kinderfahrrad-Verleih „Rössle Kids“ an. Das Programm ermöglicht einen günstigen Zugang zu hochwertigen Kinderfahrrädern für alle, die im Besitz einer der oben genannten Bonuskarten sind. Die Konditionen sind familienfreundlich: Wird das gemietete Fahrrad zu klein für das Kind, kann es unkompliziert gegen ein größeres Modell getauscht werden, sofern es verfügbar ist. Die Miete beträgt nur fünf bis acht Euro pro Monat. Die Lastenräder können in der Fahrrad‐Service‐Station in Bad Cannstatt abgeholt werden, die Kinderräder auch in Vaihingen.

Stuttgarter Rössle und Rössle Kids, Fahrradservicestation Bad Cannstatt, Bahnhofstr. 14−18, Mo-Fr 9-18 Uhr und Fahrradservicestation Bahnhof Vaihingen, Mo-Fr 7-19 Uhr.