Immer neue Kindersachen nötig? Diese vier Stuttgarter Leihangebote zeigen, wie Eltern nachhaltig sparen und trotzdem bestens ausgestattet sind.
Egal ob Spielzeuge, Autositze, Fahrräder oder Hobbyequipment: Der Alltag mit Kindern erfordert ständig neue Anschaffungen. Alles zu kaufen kann aber ganz schön ins Geld gehen, gerade bei Kindersachen, die oft nur vorübergehend genutzt werden. Warum also nicht ausleihen? Damit schonen Eltern nicht nur den Geldbeutel und sparen wertvollen Stauraum, sondern handeln auch nachhaltig. Wir stellen vier Leihangebote für Eltern in und um Stuttgart vor, die den Familienalltag erleichtern.