5 Stapelweise gute Ideen aus Heilbronn: Sabine und Martin Kretschmar gestalten mit ihrem Start-up den Lieblingskorb. Foto: EPP-Design GbR

Noch auf der Suche nach einem originellen Weihnachtsgeschenk? Start-up aus Heilbronn entwickelt ultraleichten Einkaufskorb aus recyclebarem Kunststoff.

Oft sind es kleine Dinge, die die Nerven im Alltag strapazieren. Der prall gefüllte Einkaufskorb im Auto etwa, dessen Inhalt sich oft schon in der ersten Kurve der Heimfahrt über den gesamten Kofferraum verteilt. Ein wiederkehrendes Ärgernis, für das es eine Lösung geben muss, dachten sich Sabine und Martin Kretschmar. Die Kernidee für den Lieblingskorb war geboren: ein Einkaufsbegleiter, der nicht nur schick, leicht und nachhaltig ist, sondern auch kippsicher.

Es folgten drei Jahre intensiven Tüftelns und Ausprobierens. „Ich hatte schon lange überlegt, welchen Artikel wir mit unseren Mitteln - die im Betrieb ohnehin zur Verfügung stehen - selbst produzieren könnten“, sagt Sabine Kretschmar. So entstand schließlich aus dem Material EPP (expandiertes Polypropylen), einem recyclebaren Kunststoff, der Lieblingskorb.

Auswaschbar und damit rundum hygienisch

„Es war uns sehr wichtig, dass der Korb ein geringes Eigengewicht hat“, erklärt Sabine Kretschmar. „Das ist durch das EPP gegeben. Gleichzeitig ist der Korb durch dieses Material formstabil und sehr belastbar, was bei Einkäufen elementar ist.“

In Zeiten, in denen unverpackte Ware zunehmend gefragt ist, war es dem Unternehmerpaar obendrein wichtig, ein Material zu verwenden, das lebensmittelecht ist. Obst und Gemüse können damit ohne Beutel oder Tüte direkt in den Korb gelegt werden, der anschließend problemlos ausgewaschen werden kann. „Das Ganze ist also auch rundum hygienisch“, sagt Sabine Kretschmar.

Lieblingskorb zu Weihnachten verschenken

Nicht zuletzt hat der Lieblingskorb thermische Eigenschaften, denn das isolierende Material sorgt sowohl für Kühlung als auch für den Erhalt von Wärme - jeweils unterstützt durch den ebenfalls erhältlichen Deckel. Befüllt mit Eis und einer Flasche Sekt macht sich der Lieblingskorb somit gut als Getränkekühler oder Präsentkorb. Auch als innovatives Geschenk unterm Weihnachtsbaum kommt der Lieblingskorb sicher gut an.

Bei neun Farbkombinationen kommt keine Langeweile auf

Und das Umstürzen der Einkäufe im Kofferraum? „Der Korb an sich ist bereits stabil“, versichert Sabine Kretschmar. „Durch den Transportring, in den man den Korb hineinstellen kann, erhält er aber zusätzlichen Halt, so dass er keinesfalls kippen kann.“

Da ein Einkaufskorb heute zunehmend ein Lifestyle-Produkt ist, haben Sabine und Martin Kretschmar hierauf ebenfalls Wert gelegt. So besteht der Griff des Lieblingskorbs aus hochwertigem Aluminium, ist in neun verschiedenen Farben erhältlich und auf Wunsch immer wieder austauschbar.