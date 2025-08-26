Nachgekocht – Die Genuss-Sache: Einen Tusch für Fattusch

In Sami Tamimis Kochbuch finden sich Rezepte aus Palästina. Dieser Brotsalat namens Fattusch ist der perfekte Begleiter für einen Spätsommerabend. Hier gibt es das Rezept.
Es könnte gut sein, dass Sie bereits ein Kochbuch von Sami Tamimi im Regal stehen haben. Sein bekanntestes Werk ist „Jerusalem – Das Kochbuch“, das er gemeinsam mit Yotam Ottolenghi geschrieben hat. Mit diesem Buch begann für viele die Entdeckung orientalischer Gewürze wie Za’atar, Sumach oder Ras el Hanout – Zutaten, die heute in vielen Küchen ganz selbstverständlich dazugehören.