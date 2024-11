Nachgekocht aus „Comfort“: Ottolenghis Ofenlachs auf Puttanesca Art

1 Sehr gutes Gericht, ein echter Ottolenghi: Ofenlachs. Foto: nja

Kochbücher gibt es viele. Ob sie wirklich etwas taugen, merkt man erst, wenn man daraus kocht. Heute im Test: „Comfort“ von Yotam Ottolenghi.











Ein neuer Ottolenghi? Ja, ein neuer Ottolenghi! Und was für einer! Das Kochbuch „Comfort“ (DK Verlag) bietet genau das, was der Titel verspricht: Wohlfühlessen, das wir gerade jetzt alle nötig haben. Und bitte erschrecken Sie nicht, wenn Sie die Zutatenliste des Rezepts hier sehen. Auch das ist typisch für den Kochbuchautor, der seit vielen Jahren die Kochbuchszene durcheinander wirbelt, in dem er mit scheinbar aufwendigen Anleitungen einen durchschlagenden Erfolg hat.