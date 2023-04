1 Ein tolles Buch, ein tolles Rezept für einen Kuchen, der nicht zu süß ist. Foto: nja

Irina Georgescu ist nicht nur eine Köchin und Bäckerin, sondern eine kulinarische Botschafterin. Mit diesem wunderbaren Buch mit dem Titel „Tava“ (Gerstenberg-Verlag) bringt sie uns das kulinarische Erbe Rumäniens näher. Alles Rezepte von Kuchen und Desserts, die gut nachzumachen sind, wie auch dieser Gugelhupf. Dazu schreibt sie: „Dieses Rezept stammt aus dem Banat im Westen Rumäniens und ist typisch für die dort lebenden deutschen Gemeinden. Wie die traditionellen Versionen wird auch diese Variante mit Hefe zubereitet und ihre Konsistenz ähnelt eher einem süßen Brot als einem geschmeidigen Kuchen. Zwar gelten Rosinen als die einzige authentische Füllung, meiner Meinung nach eignen sich aber andere Trockenfrüchte ebenso gut. In diesem Rezept steuern getrocknete Preiselbeeren, die auch in den Karpaten wachsen, eine herbe Note bei.“

Zutaten

Für 12 Personen

Für den Teig

175 g weiche Butter und etwas

Fett für die Form

1 EL feiner Grieß für die Form

80 g Zucker

4 Eier (Größe M)

350 g Mehl und 1 EL Mehl zum

Wälzen

10 g Trockenhefe

abgeriebene Schale von 2 unbehandelten Orangen

und 4 EL frisch gepresster

Orangensaft

200 g getrocknete Preiselbeeren

50 g Sultaninen

etwas Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung

Eine Gugelhupfform oder große Backform (22 cm Durchmesser) einfetten und mit Grieß ausstreuen.

Für den Teig Butter und Zucker in einer Schüssel cremig rühren, nach und nach Eier, abwechselnd mit je 1 Esslöffel Mehl, zugeben und unterrühren. Restliches Mehl, Hefe sowie Orangenabrieb und -saft zugeben und alles etwa 5 Minuten verrühren.

Preiselbeeren und Sultaninen in 1 Esslöffel Mehl wälzen, Teig zufügen und Trockenfrüchte gleichmäßig unterheben. Teig in die vorbereitete Form geben und glatt streichen. Mit Frischhaltefolie bedecken und an einem warmen Ort etwa 2 Stunden gehen lassen, bis der Teig sein Volumen verdoppelt hat.

Backofen auf 190 °C (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Kuchen in der unteren Hälfte des vorgeheizten Backofens etwa 10 Minuten backen. Ofentemperatur auf 170 °C reduzieren und Gugelhupf in 25 bis 30 Minuten fertig backen. Stäbchenprobe machen: An einem in die Mitte eingestochenen Holzstäbchen sollte kein Teig mehr haften bleiben.

Herausnehmen, etwa 10 Minuten in der Form abkühlen lassen, auf ein Kuchengitter stürzen und vollständig auskühlen lassen. Noch am selben Tag serviert, schmeckt der Kuchen hervorragend, er lässt sich aber auch bis zum Verzehr bis zu 3 Tage aufbewahren.