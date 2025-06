"Normal People"-Star Daisy Edgar-Jones übernimmt die Hauptrolle der vernünftigen Schwester Elinor Dashwood in einer Neuverfilmung eines beliebten Jane-Austen-Romans.

Eine der bekanntesten Liebesgeschichten von Jane Austen (1775-1817) kehrt zurück auf die große Leinwand: Daisy Edgar-Jones (27) wird in einer Neuverfilmung von "Sense and Sensibility" die Hauptrolle der Elinor Dashwood übernehmen. Das bestätigte Focus Features dem Branchenmagazin "Variety".

Die britische Schauspielerin, die durch die romantische Hulu-Serie "Normal People" an der Seite von Paul Mescal (29) berühmt wurde und bereits in Filmen wie "Der Gesang der Flusskrebse" (2022) oder "Twisters" (2024) zu sehen war, schlüpft damit in die Rolle der besonnenen älteren Schwester. Wer ihre impulsive Schwester Marianne verkörpern wird, steht noch nicht fest.

Edgar-Jones deutete die freudige Nachricht bei Instagram an, wo sie sich mit einem Exemplar des Romans in der Hand zeigte. Darin müssen die vernünftige Elinor und ihre emotionale jüngere Schwester Marianne lernen, in einer Welt voller gesellschaftlicher Zwänge ihren Weg zu finden und dabei ihre unterschiedlichen Ansichten über die Liebe unter einen Hut bringen. Georgia Oakley übernimmt die Regie der Neuadaption, während Diana Reid das Drehbuch verfasst. Laut dem britischen Filmmagazin "Screen International" beginnt die Produktion bereits im kommenden Monat im Vereinigten Königreich.

Große Fußstapfen

Die Geschichte um die Dashwood-Schwestern, die nach dem Tod ihres Vaters ihr Anwesen verlassen müssen und sich bei einem entfernten Verwandten niederlassen, wurde bereits 1995 von Regisseur Ang Lee (70) filmisch umgesetzt. Die neue Verfilmung tritt damit in große Fußstapfen: Der Film, in dem Emma Thompson (66) als Elinor und Kate Winslet (49) als Marianne zu sehen waren, war für mehrere Oscars nominiert und nahm die Trophäe für das Beste adaptierte Drehbuch mit nach Hause. In der Romanverfilmung übernahmen auch Hugh Grant (64) und Alan Rickman (1946-2016) Hauptrollen.

Focus Features kennt sich mit Jane-Austen-Adaptionen bestens aus - das Studio steckt auch hinter der 2005er-Version von "Stolz und Vorurteil" mit Keira Knightley (40) sowie der "Emma"-Verfilmung mit Anya Taylor-Joy (29) aus dem Jahr 2020.