Nach Gerüchten ist es offiziell: Matthias Killing wird der Nachfolger von Thore Schölermann als Moderator von "The Voice of Germany". Der Neuzugang verriet im "Frühstücksfernsehen", wie emotional er auf die Jobzusage reagierte.
Es ist offiziell: Matthias Killing (46) ist der Nachfolger von Thore Schölermann (41) als Moderator von "The Voice of Germany". Dies bestätigte Killing selbst im "Sat.1-Frühstücksfernsehen", das er seit 2009 moderiert. "Ich bin der Neue", sagte er am Montag in die Kamera. Der Job bei "The Voice" ist für ihn "in der Tat ein Traum", sagte er zu seinen "Frühstücksfernsehen"-Kolleginnen Karen Heinrichs (52) und Marlene Lufen (55).