Nachfolger von Thomas Schenk: Das ist der neue Stuttgarter Schulamtsleiter

Nur wenige Wochen stand das Staatliche Schulamt in Stuttgart ohne Leiter da. Jetzt hat Christof Kuhnle die Amtsleitung übernommen. Er war zuvor Schulrat.
Das Staatliche Schulamt in Stuttgart hat einen neuen Leiter. Christof Kuhnle tritt die Nachfolge von Thomas Schenk an, der im April in den Ruhestand gegangen ist. Kuhnle hat sein Amt am Dienstag, 5. Mai, angetreten. Mit Kuhnle bekomme das Schulamt Stuttgart einen Leiter, der „die Schulrealität und die Schulverwaltung von innen kennt“, würdigt Stuttgarts Regierungspräsidentin Susanne Bay den langjährigen Schulrat. Sie sei sich sicher, dass Kuhnle engagiert in seine neue herausfordernde Position starten werde.