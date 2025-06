Sabrina Carpenter überrascht ihre Fans mit der Ankündigung eines neuen Albums. "Man's Best Friend" soll am 29. August erscheinen - fast genau ein Jahr nach ihrem Grammy-prämierten Vorgänger.

Wenige Tage nach der Veröffentlichung ihrer neuen Single "Manchild" hat Sabrina Carpenter (26) ihr neues Album angekündigt. Ihres siebtes Studioalbum mit dem Titel "Man's Best Friend" soll am 29. August erscheinen, wie die Grammy-Gewinnerin am Mittwoch verkündete.

Laut "Variety" hatte Carpenter für die Ankündigung in einer Instagram-Live-Session durch eine Sammlung von Vinylplatten legendärer Künstler wie Donna Summer, ABBA und Dolly Parton geblättert, bevor sie schließlich ihr eigenes neues Werk präsentierte. Das provokante Cover zeigt Carpenter am Boden kniend, während eine Person in schwarzen Hosen einen Teil ihrer blonden Haare greift.

Als Vorbote des Albums hatte Carpenter bereits die Lead-Single "Manchild" herausgebracht. Der Song, den sie gemeinsam mit Jack Antonoff und Amy Allen geschrieben hat, katapultierte sich umgehend an die Spitze der US-Charts. Die bissigen Lyrics über einen unreifen Mann wurden im dazugehörigen Musikvideo untermalt. Carpenter trampt darin übers amerikanische Land und begegnet dabei verschiedenen inkompetenten Männern, bis das gesamte Video im Chaos versinkt. Die Sängerin selbst beschreibt den Song poetisch als "mentale Montage der sehr verwirrenden und lustigen jungen Erwachsenen-Jahre". Er verkörpere "ein liebevolles Augenrollen" und fühle sich an "wie ein niemals endender Roadtrip im Sommer".

Erfolge mit "Short n' Sweet"

"Man's Best Friend" markiert Carpenters Rückkehr fast genau ein Jahr nach der Veröffentlichung ihres chart-stürmenden Albums "Short n' Sweet" im August 2024. Jener Longplayer entwickelte sich zu einem wahren Phänomen: Mit den drei Auskopplungen "Espresso", "Please Please Please" und "Taste" schaffte sie es als erste weibliche Künstlerin überhaupt, die gesamten ersten drei Plätze der britischen Singles-Charts zu belegen. Weltweit verkaufte sich das Album zehn Millionen Mal und bescherte Carpenter sechs Grammy-Nominierungen. Bei der Preisverleihung triumphierte sie gleich doppelt: Sie gewann sowohl den Preis für das "Beste Pop-Gesangsalbum" als auch für die "Beste Pop-Solo-Performance" mit "Espresso".