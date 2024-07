Nachfolger von «Goofy»: Zehn Favoriten für Jugendwort des Jahres stehen fest

1 Seit 2008 wird das "Jugendwort des Jahres" gekürt. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Mit «Gammelfleischparty» ging es los, nun soll der neueste Jugendsprech gekürt werden. In den Top 10 finden sich arabische Ausdrücke und ein alter Bekannter. Manche Vorschläge wurden aussortiert.











Link kopiert



Stuttgart - Bei der Suche nach dem "Jugendwort des Jahres" kann ab sofort aus zehn Kandidaten ausgewählt werden. Darunter ist auch das "Jugendwort des Jahres" von 2012: "yolo", was für "You only live once" steht. "Eine Rechtfertigung für impulsive oder riskante Entscheidungen", erläutert der Langenscheidt Verlag dazu.