Nachfolger von Georg Restle: Vassili Golod übernimmt Leitung des ARD-Magazins „Monitor“

1 Der Leiter des ARD-Studios Kiew, Vassili Golod, wird im Frühjahr 2027 das Politikmagazin „Monitor“ als neuer Leiter und Moderator übernehmen (Archivfoto). Foto: Marcus Brandt/dpa

Von Kiew nach Köln: Vassili Golod wird ab Frühjahr 2027 das ARD-Politikmagazin „Monitor“ leiten. Was den Korrespondenten für diese Aufgabe auszeichnet.











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Der Leiter des ARD-Studios Kiew, Vassili Golod, wird im Frühjahr 2027 das Politikmagazin „Monitor“ als neuer Leiter und Moderator übernehmen. Der 33-Jährige folgt damit Georg Restle, der „Monitor“ im März verließ und inzwischen das ARD-Studio Nairobi übernommen hat. Fernsehzuschauer kennen Golod seit Beginn des russischen Angriffskrieges 2022 für seine Berichte als ARD-Korrespondent aus der Ukraine.