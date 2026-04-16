Für Daniel Craig, den bislang letzten James Bond, gibt es noch immer keinen offiziellen Nachfolger. Bis dieser verkündet wird, dürfte es noch eine Weile dauern, wie ein aktuelles Update vermuten lässt.
Für den bislang letzten James Bond gibt es noch immer keinen offiziellen Nachfolger. Und bis der Promi verkündet wird, der für Daniel Craig (58) übernimmt, dürfte es auch noch eine Weile dauern. Dies lässt sich zumindest aus einem neuen Update herauslesen, das Courtenay Valenti, Chefin der Filmabteilung bei den zuständigen Amazon MGM Studios jetzt gegeben hat.