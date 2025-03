Nachfolger von Daniel Craig: Nächster James Bond: White Lotus-Star Theo James der neue Favorit?

1 Sieht so der nächste James Bond aus? Theo James soll der Favorit sein. Foto: KGC-146/starmaxinc.com/ImageCollect

Wer wird der nächste James Bond? Bei britischen Wettanbietern wird inzwischen dem "The White Lotus"-Star Theo James die Favoritenrolle zuteil.











Link kopiert



Nach der Übernahme der kreativen Entscheidungsgewalt am 007-Franchise durch Amazon wird weiterhin händeringend nach Neuigkeiten über einen neuen James-Bond-Darsteller gesucht. Die wettbegeisterten Briten haben nun offenbar bei den Buchmachern für einen klaren Favoriten auf die Nachfolge von Daniel Craig (57) gesorgt. So werden beim Wettanbieter "Coral" inzwischen dem "The Gentlemen"- und "The White Lotus"-Star Theo James (40) die besten Chancen eingeräumt, seinen Martini bald geschüttelt und nicht gerührt zu schlürfen.